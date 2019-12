Brescia-Sassuolo, parla Corini: “Da Balotelli mi aspetto 15 gol”

Brescia-Sassuolo, Corini a Sky Sport

Brescia-Sassuolo Corini | Al termine del match del Rigamonti, vinto dai neroverdi per 0-2, il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Brescia, le parole del tecnico

La partita “I primi venti minuti le scorie della partita con il Lecce ce l’avevamo. Dopo il gol abbiamo alzato la pressione e nel secondo tempo abbiamo avuto tante possibilità. La sensazione è che se l’avessimo pareggiata potevamo anche vincerla. Poi loro hanno colto il raddoppio e li si è fatta dura. Ma nel complesso abbiamo giocato bene”

Il Sassuolo “Abbiamo tirato più volte in porta, quindi il gioco c’è stato, non siamo stati efficaci e qualitativi non l’abbiamo messa in rete. Il Sassuolo è squadra di qualità ma nel computo totale poteva esserci un risultato diverso”

Balotelli “Mario è un giocatore importante ha condizione psico fisica corretta ha nei piedi un gol a partita, abbiamo recuperato Torregrossa e abbiamo anche Donnarumma, Matri e Ayè più i centrocampisti per fare gol. Abbiamo alternative a Mario ma da lui ci aspettiamo 12-15 gol”

Il gioco totale “Lui ha tutto per il calcio totale, abbiamo lavorato tanto per andare di testa oltre il suo limite. Cosi si diverte e mi sta dando risposte importanti, ci fa giocare bene a calcio. Vederlo così è grande gioia l’ho tolto solo perché è affaticato”