Barcellona-Real Madrid, 0-0: niente gol e tensione fuori stadio

Barcellona-Real Madrid Risultato finale: 0-0

Barcellona-Real Madrid Risultato | Barcellona e Real Madrid si annullano. Nel recupero della decima giornata della Liga i blaugrana e i blancos si dividono la posta in palio restando appaiate in testa con 36 punti in classifica. Era da circa 17 anni che il ‘Clasico’ non si chiudeva senza reti. Il match è stato caratterizzato dal largo numero di cartellini gialli, otto. Il Real Madrid è più intraprendente nel primo tempo senza però riuscire a pungere. Nella ripresa Messi e Suarez hanno due nitide occasioni da reti ma le sbagliano in maniera netta. Annullato un gol in fuorigioco a Bale entrato dal primo minuto in campo.

Clasico, tensione fuori dallo Stadio

Il match si è svolto in un clima di tensione con un largo dispiegamento di forze. Dodici persone sono rimaste ferite quando la polizia ha caricato centinaia di dimostranti indipendentisti catalani con il volto coperto che hanno dato fuoco a contenitori dell’immondizia e barricate fuori dallo stadio Camp Nou di Barcellona. Nel frattempo all’interno dello stadio era in corso la partita tra Barcellona e Real Madrid, nel primo “Clasico” della stagione. A fornire il numero dei feriti sono stati i soccorsi d’emergenza. Molti dimostranti portavano bandiere separatiste catalane. Alcuni gruppi hanno allestito barricate in mezzo alla strada, dando poi loro fuoco. Decine di agenti sono intervenuti, secondo un giornalista sul posto.