Ultime Juve, Szczesny out: i convocati per la Sampdoria

Ci sono tutti, o quasi: manca Wojciech Szczesny dai convocati di Maurizio Sarri per Sampdoria–Juventus.

Notizie Juventis, Szczesny salta la Samp

Con un comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro la Sampdoria, l’ultima per l’anno 2019: spicca l’assenza del portiere polacco, sarà quindi ancora una volta Buffon a difendere la porta bianconera, come già accaduto per 7 volte in questa stagione (di cui 6 in campionato). Costituisce invece un elemento positivo il ritorno di Pjanic e Cuadrado. . Chiaramente fuori dalla lista anche lo squalificato Bentancur.

La probabile formazione contro i blucerchiati

Possibile immaginare un po’ di turnover in vista di domenica. Maurizio Sarri sta già pensando alla finale di Supercoppa italiana contro la Lazio e c’è una trasferta in Arabia Saudita da affrontare. A questo punto eliminato anche il ballottaggio in porta, la line up bianconera vedrà schierarsi al centro della difesa Bonucci e De Ligt, con il rientrante Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce. Mediana a 3, composta da Pjanic, Emre Can e Rabiot, alla terza possibile gara da titolare. Il dubbio più grande resta quello in avanti con Higuain e Ronaldo sicuri di un posto e Dybala e Bernardeschi a giocarsi il ruolo di trequartista.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo