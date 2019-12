Ultime Fiorentina, infortuni per Chiesa e Castrovilli: le loro condizioni

Ultime Fiorentina infortuni Chiesa Castrovilli| Non arrivano buone notizie in casa Fiorentina sul fronte infortuni. Preoccupano infatti le condizioni di alcuni calciatori, in particolare quelle di Castrovilli e Chiesa, che senza Ribery sono i perni di questa squadra, specialmente per quanto riguarda l’attacco.

In una partita come quella che ci sarà venerdì sera contro la Roma, non potrebbe andare peggio a Montella che si ritrova con una squadra abbastanza rimaneggiata, soprattutto per una questione inerente ai titolari.

Al posto di Castrovilli potrebbe giocare Benassi, ma il fastidio muscolare, arrivato poco sopra al ginocchio, che ha colpito il ragazzo dovrebbe essere non fortissimo e di conseguenza il talento viola potrebbe stringere i denti.

Ultime Fiorentina, Chiesa in dubbio per la Roma: le ultime

La situazione è leggermente diversa invece riguardo a Federico Chiesa. Il 25 viola è stato colpito da una contusione alla caviglia, oltre che ad un pestone, che lo ha costretto a lasciare anzi tempo il terreno di gioco con l’Inter e che lo mette in forte dubbio per la sfida con la Roma.

In questo caso, qualora non ce la facesse quindi, spazio ad un tandem d’attacco poco utilizzato: Boateng – Vlahovic, con Sottil pronto a subentrare dalla panchina a gara in corso.