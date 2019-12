Spal, infortunio Petagna: si ferma l’attaccante, in dubbio per il Torino

Spal infortunio Petagna| Giorno di allenamento, in particolare di defaticamento, per tutte le squadre che sono state impegnate ieri, nella 16a giornata di campionato. Una di queste è la Spal che oggi pomeriggio si è riunita per svolgere la propria seduta d’allenamento, dove però ha appreso non grandissime notizie in vista della prossima partita contro il Torino, trasferta difficile e molto ostica quella contro i granata.

Per questo motivo Semplici ha bisogno della squadra migliore, visto anche il momento pessimo che gli estensi stanno passando. Ultimi in classifica con soli 11 punti: c’è bisogno di un cambio netto.

Ultime Spal, lavoro differenziato per Petagna: le ultime

Certo non una cosa facile, soprattutto se rischi di doverlo fare senza il tuo calciatore migliore. Si è infatti fermato oggi Andrea Petagna che, assieme a Tomovic e Felipe, ha svolto allenamento differenziato. L’attaccante, a segno anche nell’ultima sfida su rigore contro la Roma, sarebbe una perdita gravissima come in parte anche quella di Tomovic, uno dei pilastri della difesa biancazzurra.

Buone notizie almeno a centrocampo. Infatti sia Federico Di Francesco che Gabriel Strefezza hanno lavorato regolarmente con il gruppo. Ancora lavoro a parte invece per Arkadiusz Reca, out per la partita con il Torino.