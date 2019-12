Sampdoria-Juventus, Sarri in conferenza stampa: “Calendario sbagliato”

Sampdoria-Juventus, Sarri in conferenza stampa

Sampdoria-Juventus Sarri conferenza stampa | Alla vigilia del match di Marassi, anticipo della 17° Giornata della Seria A, eccezionalmente in campo di mercoledì per via della finale di Supercoppa, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Juventus, le parole del tecnico toscano

Tridente “Anche con Douglas Costa è un tridente oltre che con i tre Dybala, Ronaldo, Higuain. Voglio vedere le condizioni fisiche perché abbiamo giocato 48 ore fa e l’allenamento di ieri è stato solo defatigante”

Anticipo “A me dicono sempre che sono uno che si lamenta però il calendario è questo. Se c’è stato un errore è stato fatto a monte, far giocare la Lazio di lunedì e non domani come noi. Ma le scelte sono queste è inutile pensarci”

Szczesny “Ancora non so se gioca lui o Buffon. Si tratta di una piccola elongazione al muscolo pettorale. Ieri aveva dolore, oggi vediamo, però nella risonanza qualcosa c’è”

Mondo Juventus “L’impressione di una società presente e forte con grandissima mentalità e voglia di vincere nonostante quello che hanno vinto. La spinta a dare il meglio non per pressione ma per esempio. Il Presidente è tutti i giorni sul pezzo e questo è qualcosa che quando ci vivi dentro lo trasmetti”

Rabiot “Se Rabiot può fare la terza da titolare di fila? In questo momento è un giocatore in crescita, lascia la sensazione di aver bisogno di giocare. Quindi se ha recuperato pienamente penso possa andare dentro tranquillamente”,

Matuidi “Si sta chiedendo un sacrificio in questa fase anche a Matuidi, uno che nelle partite spende tantissimo e quindi l’ideale nella sua gestione è fargli fare solo uno spezzone dopo tante partite consecutive. In questo momento – ha concluso il tecnico bianconero – serve un po’ di sacrificio in quella zona, vediamo come stanno oggi. La sensazione, senza vederli, è che uno abbia bisogno di giocare ed è Rabiot”