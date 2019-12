Razzismo nel Calcio, l’autogol della Lega con le scimmie di Fugazzotto

Razzismo nel Calcio, l’autogol della Lega Serie A

Razzismo Calcio Scimmie Lega | Tre scimmie per combattere il razzismo dilagante negli stadi e promuovere l’integrazione, la fratellanza e la multiculturalità: era questo l’intento dell’iniziativa della Lega Serie A, che però si sta trasformando in un nuovo autogol nella delicata partita contro le discriminazioni nel calcio, con le critiche piovute dagli stessi club e dai media internazionali. Il trittico dell’artista milanese Simone Fugazzotto, che dovrebbe essere esposta permanentemente nella sala assemblea della Lega, mostra tre scimmie in primo piano con il muso dipinto a rappresentare tre etnie: quella caucasica, quella africana e quella asiatica. Un’associazione che molti hanno considerato di pessimo gusto.

Razzismo, le reazioni dei Club

l’AS Roma su Twitter si è detta “molto sorpresa”. “Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo”, ha twittato il club giallorosso. Sulla stessa lunghezza d’onda il Milan con un altro tweet: “L’arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell’utilizzare l’immagine delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi dalla totale carenza di condivisione”. Romelu Lukaku, l’attaccante belga dell’Inter in prima linea nella lotta al razzismo, ha fatto filtrare la sua critica parlando di “vergogna”. L’eco della controversia ha varcato i confini nazionali approdando sulle testate di tutto il mondo, dal New York Times fino ad Al Jazeera. In Inghilterra il Sun si è chiesto se si tratti di uno scherzo e il Guardian ha parlato di una “burla malsana”. Il sito della Cnn l’ha definita un’iniziativa “oltraggiosa”. Fugazzotto, dal canto suo ha difeso cosi’ il suo lavoro: “Dipingo solo scimmie, come metafore dell’essere umano. La teoria evolutiva dice questo. Da qui parte tutto. La scimmia come scintilla per insegnare a tutti che non c’è differenza”