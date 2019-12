Pistocchi contro la Juventus: c’entra la Coca Cola Super Cup

Pistocchi Juventus Coca Cola cup| La Supercoppa italiana, in programma domenica alle 18.00, non è ancora iniziata ma le polemiche a riguardo si sprecano già. Tutto è partito in particolare un’ora fa dal profilo ufficiale Twitter di Maurizio Pistocchi, collega di Mediaset Premium, che spesso e volentieri si scaglia contro la Juventus in un modo o nell’altra con varie uscite sempre molto pesanti.

L’ultima è inerente ad una questione di sponsor, in particolare quello della Coca Cola. Per non dilagarci molto: la Coca Cola è diventata official partner della Juventus andando a firmare un accordo biennale, raggiunto qualche settimana fa.

Particolarmente curioso è sapere come proprio la Coca Cola è diventata Partner a dir poco della Super Coppa italiana, che da oggi in poi si chiamerà addirittura Coca Cola Super Cup.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, soprattutto quello che contiene le parole di Pistocchi: “Ma in questo paese c’è qualcuno al quale davvero interessano il bene e la credibilità del calcio?”. Duro, preciso e conciso: Pistocchi demolisce la Juventus ma anche il sistema italiano in generale non andando per il sottile, come non ha mai fatto del resto e come anche questa volta ha evitato di fare.

