Oroscopo di oggi 18 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Venere non è più in opposizione. Il lavoro ha bisogno di qualche attenzione in più. E’ una settimana di recupero per l’amore e stasera non essere troppo noioso e puntiglioso. Lasciati andare…CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE PREVISIONI PER TUTTI GLI ALTRI SEGNI