Oroscopo di oggi 18 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Venere non è più in opposizione. Il lavoro ha bisogno di qualche attenzione in più. E’ una settimana di recupero per l’amore e stasera non essere troppo noioso e puntiglioso. Lasciati andare

Toro. Sono giorni ideali per recuperare soldi persi. In amore è importante restare tranquilli. Non preoccuparti troppo, però, il 2020 sarà un anno importante: può arrivare un matrimonio, un nuovo amore oppure una nascita.

Gemelli. Non è la situazione generale a creare difficoltà, ma i troppi impegni ti impediscono di fare tutto, prova a ritagliare qualche momento sereno per pensare all’amore. Cerca di aspettare senza scatenare polemiche.

Cancro. Più si avvicina sabato e più avrai fortuna ed energia. Nel giro di pochi giorni arriveranno risposte lavorative. L’amore lascia a desiderare, chi è in coppia può ritrovare un po’ di feeling.

Leone. Hai scelte di lavoro importanti da compiere e il massimo, a livello lavorativo, si avrà da Gennaio. Potresti preferire la solitudine in questa fase, attenzione a discutere senza un motivo preciso.

Vergine. Sei uno dei segni favoriti nel corso del 2020 tra poche settimane Giove non ti sarà più contro e potrai sviluppare nuove spese. E’ importante riabbracciare una persona entro domenica.

GUARDA QUI IL VIDEO OROSCOPO

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre 2019: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Entro la fine dell’anno è in arrivo un cambiamento, occhio alle parole di Saturno che ti parla di investimenti. Periodo fertile per le coppie che vogliono avere un figlio.

Scorpione. Giornata interessante. Chi è stato male tra Luglio e Novembre adesso sa quali terapie fare e riesce a risolvere molti problemi. In alcune storie d’Amore è necessario farsi coraggio per affrontare i temi più complessi.

Sagittario. Devi risolvere i problemi lavorativi, l’importante è non riversare tensioni in amore. Venere tra poco sarà finalmente a tuo favore e le prossime settimane saranno le migliori per trovare la persona giusta.

Capricorno. Hai la Luna a favore per 48 ore e potrai risolvere problemi economici e di lavoro. In amore vivrai una fase di recupero. Le stelle del 2020 sono molto interessanti, quindi non buttarti giù e preparati al meglio.

Acquario. Non spendere troppi soldi, non è un momento buono per fare investimenti. In amore periodo buono, i single possono legarsi per un lungo periodo. Liberarti di alcuni pesi che ti affliggono dalla Primavera.

Pesci. La Luna in opposizione ti rende molto nervoso ma per fine mese la situazione si scioglie. Tra fine Dicembre e Gennaio avrai buone notizie. Per inizio 2020 cerca di essere positivo e costruttivo.