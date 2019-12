Notizie Trapani, scatta l’esonero per Baldini: il comunicato (UFFICIALE)

Notizie Trapani, scatta l’esonero per Baldini

Notizie Trapani esonero Baldini | Il Trapani calcio ha esonerato Francesco Baldini. Lo comunica il club granata in una nota apparsa sul proprio sito ufficiale e poi diffusa attraverso tutti gli account social del Club. “Al mister vanno i ringraziamenti della societa’ per l’impegno e la professionalita’ profusi e viene rivolto l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”, si legge nella nota.

Ultime Trapani, il sostituto è Scurto

La squadra al momento e’ affidata a Giuseppe Scurto, attuale allenatore della primavera. Il Trapani al momento e’ penultimo nel campionato di Serie B con 13 punti, seguito soltanto dal Livorno. Fatale per Baldini la sconfitta interna di ieri sera contro il Pisa: i toscani hanno avuto la meglio al ‘Provinciale’ per 3-1. Quello di Baldini è il quarto esonero ufficiale durante questa stagione di Serie B. Fa seguito alle rimozioni di Roberto Breda che è stato rimpiazzato da Paolo Tramezzani al Livorno. In precedenza la Cremonese ha sollevato dall’incarico Massimo Rastelli per chiamare Marco Baroni, mentre l’Empoli, dopo 12 giornate ha interrotto il rapporto con Cristian Bucchi, scegliendo l’esordiente Roberto Muzzi.