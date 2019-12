Notizie Napoli, parla Gattuso: queste le sue dichiarazioni alla cena di Natale

Notizie Napoli Gattuso| Giungono parole importanti dalla cena di Natale del Napoli, in un momento non proprio entusiasmante per usare un eufemismo. Il tecnico degli azzurri, Gennaro Gattuso, chiamato all’ombra del San Paolo per fare la differenza, ha provato a caricare la squadra in vista delle prossime settimane.

Gli azzurri sono in una pessima situazione di classifica ma soprattutto sembrano non esserci con la testa, per questo motivo serve una svolta e il tecnico dei partenopei spera di esser riuscito a darla già in queste ore con un discorso tenuto proprio in occasione della cena di Natale, dinanzi a tutta la squadra.

Napoli, Gattuso crede alla rimonta: queste le sue parole alla cena di Natale

Parole di incoraggiamento naturalmente per tutti i calciatori, nessuno escluso. Ringhio ha fatto capire di essere arrivato a Napoli non tanto per una questione economica, cosa già detta anche in conferenza, ma soprattutto perchè crede molto in questi calciatori, giocatori che negli ultimi 5 anni hanno fatto la storia di questa società, nella quale lui crede tantissimo.

Gattuso crede molto nelle qualità della squadra, ci vuole tanta volontà e tanto lavoro per uscire da una situazione del genere. De Laurentiis ci crede, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.