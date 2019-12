Notizie Milan, rinnovo Donnarumma: si tratta con Raiola

Ultime Milan, si tratta per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan tiene banco il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Tutto dipenderà dalla richieste del portiere e da quelle di Mino Raiola.

Gigio ha il contratto in scadenza nel 2021 e questo preoccupa non poco il Milan. La società rossonera, infatti, in estate potrebbe essere costretta a venderlo per non arrivare alla scadenza.

Tuttavia, le parti in causa sembrano intenzionate a prolungare: i rossoneri vogliono che Gigio resti, ma la trattativa è comunque piuttosto complicata visto l’alto ingaggio del calciatore che sfora il tetto stipendi imposto da Elliot.

A tal proposito nella giornata di ieri ha parlato Zvonimir Boban: “Speriamo di trovare un accordo con Gigio, la nostra intenzione è questa”. Nelle settimane scorse c’è stato un contatto tra la dirigenza e Raiola, con il procuratore che si è detto disposto a prolungare la durata del contratto, a patto che ci sia un aumento cospicuo dell’ingaggio.

Ultime Milan: Donnarumma non resta senza Champions League?

Sul tavolo delle trattative c’è anche un altro problema. Donnarumma vorrebbe giocare la Champions League, ma la squadra rossonera non sta ottenendo i risultati sperati. Intanto Donnarumma sta disputando una delle stagioni migliori al Milan, con tante parate decisive e poche sbavature e ieri si è detto soddisfatto a margine del premio Golden Boy:

“Sono 4 anni che gioco in Serie A e in Nazionale e sono molto orgoglioso di questo. Agli inizi dicevano che ero un fenomeno ma io ho continuato a lavorare. Devo ringraziare Mister Mihajlovic che mi ha fatto esordire, a lui va sempre la mia gratitudine e il mio in bocca al lupo”.