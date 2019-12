Notizie Milan, parla Donnarumma: queste le sue dichiarazioni

Notizie Milan Donnarumma| Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento Golden Globe, premio per il miglior giovane della scorsa stagione, dove anche lui ha avuto un riconoscimento per il lavoro svolto. Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Queste le dichiarazioni di Donnarumma

“Sono già 4 anni che gioco in Serie A e sono fiero di questo, senza parlare chiaramente della Nazionale. Ho pensato a lavorare tanto in questi anni e grazie a questo sono qui. Mihajlovic? Gli sarò grato a vita, ha avuto il coraggio di buttarmi nella mischia a soli 16 anni, devo anche a lui questo successo. Andare fuori dal Mondiale è stato bruttissimo, vogliamo che questo Europeo sia un riscatto per noi. Sono fiducioso per quello che possiamo fare, non dobbiamo avere paura di nessuno.

Atalanta-Milan? Stiamo facendo bene, ieri purtroppo c’è mancata la vittoria ma la squadra c’è e ha voglia di tornare a vincere, abbiamo fatto una buona prestazione e non abbiamo paura di nessuno. Loro chiaramente anche stanno facendo benissimo, sono sull’onda dell’entusiasmo per la qualificazione in Champions League. C’è mancato solo il gol con il Sassuolo, il gioco c’è stato, bisogna migliorare in zona gol, lo stiamo facendo, riprendiamo tranquilli gli allenamenti per migliorare quelle cose che portano alla vittoria”.