Notizie Juventus, infortunio Szczesny: ecco quando torna il portiere

Ultime Juventus, infortunio Szczesny: il polacco si ferma in allenamento, ecco quando tornerà in campo. come riportato da Tuttosport la Juventus è preoccupata per lo stop del portiere.

«Gli esami effettuati al J-Medical hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro; le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno».

Wojciech Szczesny aveva già saltato la sfida di domenica scorsa contro l’Udinese a causa del fastidio percepito durante la rifinitura della mattinata (era infatti stato convocato, per la prima volta nella stagione, Mattia Perin).

Salgano le possibilità che Szczesny resti ancora ai box domani sera, a Genova, contro la Sampdoria, nonostante il fastidio sia giudicato di entità lieve: meglio preservare il numero uno bianconero in vista della partita in programma domenica a Riad contro la Lazio, dove in palio ci sarà la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione.

Il polacco ex Roma dovrebbe farcela per la gara contro i biancocelesti ma il condizionale è d’obbligo.

Ultime Juve: gioca Buffon

Si scalda, dunque, Gigi Buffon. Assai vicino alla terza presenza di fila, dopo quelle contro Leverkusen e Udinese, nonché soprattutto alla 647ª (479 con la Juventus e 168 con il Parma) presenza in assoluto in sere A. Un traguardo clamoroso che consentirebbe al portierone di eguagliare il record di Paolo Maldini.