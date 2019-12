Notizie Juventus, Guardiola: “Ho sognato i bianconeri”

Pep Guardiola è stato il sogno di un’intera estate bianconera: stando alle ultime, per un po’ di tempo è stato ricambiato…

Ultime Juve, il sogno di Guardiola

Tutti ricorderanno il trambusto generato dall’esonero di Allegri e il susseguente toto-allenatore: dopo un’estate intera di rumour su Guardiola, alla fine sulla panchina bianconera si è seduto Maurizio Sarri. Tuttavia oggi, in conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha ammesso come anche la Vecchia Signora sia stata nei suoi pensieri, seppur in tempi più lontani: “Quando sono andato via da Barcellona, sognavo di giocare alla Juventus a causa di Zidane. Ho una grande ammirazione per lui, avrei voluto giocarci assieme ma purtroppo non è successo“. Nei giorni scorsi sono arrivati ulteriori rumour di mercato, che il tecnico spagnolo ha tuttavia smentito prontamente. Ma quanto c’è di vero?

Juve news, le alternative per il futuro tecnico

Il tecnico di Santpedor ha un contratto recentemente prolungato coi Citizens, valido fino al 2021, che gli consente di di guadagnare la bellezza di 23 milioni di euro a stagione. Sarà quindi difficile fargli cambiare idea a colpi di assegni: ciò che potrebbe muovere il tecnico da Manchester è un obiettivo. Conquistare la Champions coi bianconeri ad esempio, magari dopo averlo fatto con il suo attuale club, già campione d’Inghilterra l’anno scorso, e con l’obiettivo dichiarato di puntare alla coppa dalle grandi orecchie nella stagione 2019/2020.