Notizie Inter, infortunio Borja Valero: condizioni e tempi di recupero

Notizie Inter: infortunio Borja Valero, tegola a centrocampo

Notizie Inter infortunio Borja Valero | L’Inter pareggia a Firenze, e lo fa in una partita durissima, soprattutto sul piano fisico. Tanto sacrificio per gli uomini di Conte, che sbloccano e si illudono con un gol di Borja Valero. Il centrocampista spagnolo è stato il migliore in campo al Franchi, ma purtroppo già dopo il fischio finale il giocatore ha accusato tanta stanchezza, fino ad un affaticamento muscolare piuttosto fastidioso.

L’ex Fiorentina rischia di essere assente nel prossimo match, e per Conte potrebbe arrivare un’altra brutta tegola. Totale emergenza a centrocampo, dopo le assenze di Barella, Sensi e Gagliardini. ll tecnico nerazzurro sarà quindi costretto ad adattare qualche giocatore.

Ultime Inter: Skriniar a centrocampo?

I nerazzurri non se la passano benissimo con gli infortuni, e la sfortuna si è abbattuta anche su Borja Valero, stanchissimo dopo gli ultimi match. A centrocampo serve un uomo, e pare che il prediletto possa esser Skriniar, adattato in quel ruolo. In difesa dovrebbero quindi giocare De Vrij, Godin e Bastoni, quest’ultimo autore di una buona prestazione al Franchi. Le sensazioni per Borja Valero non sono positive, mentre una buona notizia è arrivata per Candreva. Questo quanto riportato dalla nostra redazione.

fonte goal.com