Mercato Milan, Todibo accetta i rossoneri: formula e dettagli

Mercato Milan: Todibo avrebbe detto di si alla destinazione, ora si tratta

Mercato Milan Todibo | Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e il Milan è senza dubbio uno dei club più attivi. I rossoneri stanno cercando di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, e pare abbiano messo nel mirino diversi giocatori, in un po tutti i reparti. In difesa il nome più caldo è senza dubbio quello di Todibo, centrale francese del Barcellona.

L’ex Tolosa non sta trovando tantissimo spazio sotto la guida di Valverde, ed è possibile che in questa sessione invernale possa lasciare la Catalogna. Intanto in merito alla trattativa arrivano grandi novità: pare ci siano stati nuovi contatti, e pare anche che lo stesso Todibo abbia accettato la destinazione.

News Milan: gli ostacoli per Todibo

L’affare Todibo non è affatto facile, principalmente a causa di un paio di ostacoli. Il primo, ovvero la formula con la quale il Barcellona vorrebbe lasciar partire il proprio difensore: una cessione, ma con una clausola di riacquisto per il futuro. Secondo fattore da considerare? Il prezzo: non meno di 20-25 milioni di euro, una cifra anche bassa se si considera l’età del ragazzo, ma che per ora non rientra nei piani rossoneri. Questa la notizia riportata da cm.com.