Mercato Milan, Camavinga si allontana: concorrenza di una big spagnola

Mercato Milan: anche una big spagnola su Camavinga

Mercato Milan Camavinga | Caccia ai talenti per il Milan, il quale vorrebbe tener fede a quello che è il modus operandi imposto da Gazidis. I rossoneri puntano e punteranno sui giovani, e in Europa ce ne sono un bel po. Occhi puntati sul giovanissimo Camavinga, centrocampista molto talentuoso in forza al Rennes. 17 anni compiuti e tantissima prospettiva, per un giocatore che è apprezzato da tantissime big.

Tra queste anche il Real Madrid, che stando al portale francese L’Equipe, si è detto pronto a sfidare la concorrenza anche del Milan. Maldini e Boban dovranno correre nell’affare, ma ad oggi appare difficile spazzare via la pretendente Blancos. La sensazione è che a gennaio ci sarà una situazione di stallo, tutto rimandato a giugno quindi, quando il prezzo di Camavinga sarà lievitato ancora di più.

Milan: quanto costa Camavinga?

I giovani sono il fulcro del mercato, e ormai non c’è più da stupirsi dei prezzi che ci sono in giro. Il Milan sa bene di dover far fronte ad una valutazione altissima per Camavinga, attualmente pari a circa 40 milioni di euro. Tantissimi per un 17enne, ma pochi per una squadra ricca e potente come il Real Madrid. Intanto attenzione ad un’altra pretendente, stavolta dalla Francia.