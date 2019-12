Mercato Inter, Kulusevski a gennaio: come convincere il Parma

Tweet on Twitter

Mercato Inter: Kulusevski, due contropartite per convincere il Parma

Mercato Inter Kulusevski | L’Inter punta forte su Kulusevski, talento che sta brillando particolarmente in questa prima parte di campionato. L’esterno svedese è preda dei nerazzurri, i quali vorrebbero tentare un assalto concreto già a gennaio. Il giocatore è attualmente in prestito al Parma, e proprio la squadra crociata difficilmente vorrà privarsi in anticipo del proprio gioiello.

Ecco che spunta un’idea piuttosto interessante: l’accordo tra Inter e Atalanta può esserci, ma prima dovrà esserci un piccolo indennizzo per il Parma. Questo può essere rappresentato da due giocatori, Dimarco e Barrow, due profili che potrebbero piacere non poco al tecnico D’Aversa e al ds Faggiano. Per ora è solo un’idea, ma occhio a ciò che può accadere tra qualche settimana. Questa è la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport.

Kulusevski: tra accordo e concorrenza

Kulusevski è uno dei giocatori più discussi in Europa, ed attualmente il suo futuro sembra essere tutt’altro che scritto. Attualmente l’Inter è la favorita nell’affare, ma occhio anche alla concorrenza italiana. Sul giovanissimo classe 2000′ c’è infatti l’interesse anche da parte della Juventus, che intanto continua a restare alla finestra. Per ora è tutto fermo, ma chissà se a gennaio o a giugno non possa scatenarsi un derby di mercato.