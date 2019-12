FIFA 20 – TOTW 14, le predictions: i giocatori della “squadra della settimana”

Fifa 20 predictions Totw 14/ Come di consueto il lunedì noi di calciomercato24.com siamo qui pronti a darvi i nomi di quelli che potrebbero essere i prossimi protagonisti della squadra della settimana. Ci affacciamo al TOTW 14, dove potrebbero essere presenti alcuni calciatori italiani ma anche campioni internazionali in giro per gli altri campionati.

Come al solito ci soffermiamo sui calciatori del campionato italiano presenti in queste predictions. In porta spicca Pegolo, autore di una grandissima partita con il Milan. Poi si va dritti all’attacco dove potrebbe però esserci il botto con la clamorosa presenza di Cristiano Ronaldo, autore di una grande partita con l’Udinese ma anche di una splendida partita. Sarebbe fantastico per ogni amante di questo gioco.

Occhio poi anche a quei calciatori forti e molto utilizzati come Coutinho, De Bruyne e Salah. Può succedere davvero di tutto.

FUT 20 Team of the Week 14 Predictions

GK: Jordan Pickford 83→ 85 (Everton)

83→ (Everton) GK: Gianluca Pegolo 70→ 78 (Sassuolo)

70→ (Sassuolo) LB: Jan Vertonghen 87→ 88 (Tottenham Hotspur)

87→ (Tottenham Hotspur) LB: Marcel Halstenberg 80→ 83 (RB Leipzig)

80→ (RB Leipzig) CB: James Tarkowski 79→82→ 84 (Burnley)

79→82→ (Burnley) CB: Sebastiaan Bornauw 70→ 78 (1. FC Köln)

70→ (1. FC Köln) CM: Renato Sanches 75→ 81 (LOSC Lille)

75→ (LOSC Lille) CM: Saúl Ñíguez 85→86→ 87 (Atlético de Madrid)

85→86→ (Atlético de Madrid) CM: John Fleck 73→ 79 (Sheffield United)

73→ (Sheffield United) CM: Dan Gosling 75→ 81 (Bournemouth)

75→ (Bournemouth) CAM: Rafael Alcântara 81→ 84 (RC Celta de Vigo)

81→ (RC Celta de Vigo) CAM: Kevin De Bruyne 91→92→93→ 94 (Manchester City)

91→92→93→ (Manchester City) LW: Jadon Sancho 84→ 86 (Borussia Dortmund)

84→ (Borussia Dortmund) LW: Philippe Coutinho 86→87→ 88 (Bayern München)

86→87→ (Bayern München) RM: Pizzi 84→ 86 (SL Benfica)

84→ (SL Benfica) RW: Steven Berghuis 80→ 83 (Feyenoord)

80→ (Feyenoord) RW: André Ayew 76→ 81 (Swansea City)

76→ (Swansea City) ST: Conor Chaplin 64→ 74 (Barnsley)

64→ (Barnsley) ST: Florian Niederlechner 74→ 80 (FC Augsburg)

74→ (FC Augsburg) ST: Mohamed Salah 90→91→ 92 (Liverpool)

90→91→ (Liverpool) ST: Jarosław Niezgoda 67→ 76 (Legia Warszawa)

67→ (Legia Warszawa) ST: Jordan Rhodes 71→ 78 (Sheffield Wednesday)

71→ (Sheffield Wednesday) ST: Cristiano Ronaldo 93→94→95 (Piemonte Calcio)

Fonte Dexerto.