Federcalcio, scandalo Lotito e Preziosi: documento shock

Federcalcio: documento segreto, coinvolti Lotito e Preziosi

Federcalcio Scandalo | Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera pare ci sia l’esistenza di un documento ancora non svelato, che racconterebbe tutti i retroscena di quanto sta accadendo all’interno della Lega nelle ultime settimane. Da segnalare ci sarebbe soprattutto l’atteggiamento ambiguo da parte di alcuni protagonisti, primo fra tutti il presidente del Genoa Enrico Preziosi. È la relazione finale dell’inchiesta condotta da Giuseppe Pecoraro il procuratore della Figc che si è dimesso l’11 dicembre scorso sull’elezione del presidente Gaetano Micciché.

Il dossier contiene l’esito degli accertamenti avviati proprio per verificare quanto era stato dichiarato pubblicamente dallo stesso Preziosi. Adesso la palla tocca al Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina che lo ha ricevuto e adesso dovrà decidere che cosa fare e come comportarsi in merito.

Lo stesso problema si è adesso riproposto con Mario Cicala, il commissario ad acta entrato in carica il 3 dicembre, che non ha però comunicato di essere stato designato anche per il consiglio di sorveglianza della Lazio di Claudio Lotito.

Scandalo Federcalcio: Cairo si schiera

Una ferita ancora aperta quella della bufera aperta in Federcalcio, dove parecchi addetti ai lavori sono stati coinvolti direttamente o indirettamente. Intanto il patron del Torino, Urbano Cairo, si è schierato apertamente. Ecco cosa ha detto nelle scorse settimane.