Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi martedì 17 dicembre 2019 – Quote e Combinazioni – VIDEO

Estrazioni Lotto Superenalotto Combinazione vincente dell’estrazione del lotto e superenalotto di martedì 17 dicembre 2019: c’è anche il Simbolotto!

Superenalotto martedì 17 dicembre 2019

Estrazioni Lotto Superenalotto Simbolotto | Chi sarà il vincitore del jackpot dopo il record di vincita di Lodi? In quella che è stato uno dei montepremi più alti di sempre, sono stati vinti oltre 200 milioni. La mega vincita è stata realizzata al bar Marino di via Cavour 45. Si tratta del jackpot più alto nella storia del Superenalotto e di tutte le lotterie mondiali. E la giocata vincente è costata solo 2 euro. Oggi ricomincia la bagarre per il concorso a premi più amato d’Italia, come sempre i numeri saranno sorteggiati alle ore 20:00, per questa occasione il montepremi sarà di 60 milioni di euro.

Estrazione del lotto

Nazionale 79 40 1 34 52 Bari 12 11 81 66 82 Cagliari 16 56 4 22 20 Firenze 20 44 60 40 21 Genova 76 31 79 72 23 Milano 32 87 56 41 33 Napoli 52 35 82 60 67 Palermo 38 40 59 79 87 Roma 51 79 78 66 22 Torino 21 30 87 89 45 Venezia 11 28 84 71 61

Estrazione Superenalotto

Numeri Vincenti 4 44 86 88 8 37 Numero Jolly 56 Numero SuperStar 62

Estrazione 10 e lotto

Numeri Vincenti 11 12 16 20 21 28 30 31 32 35 38 340 44 51 52 56 76 79 81 87 Numero Oro 12 Doppio Oro 12 11

VinciCasa oggi 17 dicembre 2019: numeri, quote e premi in diretta

Numeri Vincenti 4 15 18 23 35

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 25 102,81 € Punti 3 524 17,34 € Punti 2 4.737 2,64 €

