Cristina D’Avena canta la sigla di Capitan Tsubasa: remake di Holly e Benji

Cristina D’Avena canta la sigla del remake di Holly e Benji

Cristina D’Avena Holly e Benji | Cristina D’Avena, la popolare interprete delle più note sigle dei cartoni animati degli anni 80 e degli anni 90, canta la sigla dell’attesa serie “Capitan Tsubasa”, il remake della serie cult Holly e Benji. La serie sarà andrà in onda dal 23 dicembre su Italia 1. Il brano, intitolato ‘Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)’ è firmato dalla stessa Cristina D’Avena in collaborazione con un trio di autori molto noti nella scena musicale italiana e internazionale Cremona, Ettorre e Mercuri.

La nuova serie ispirata al Calcio

La serie ‘Capitan Tsubasa’ andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13.45 su Italia 1, a partire dal 23 dicembre. I 52 episodi seguono fedelmente il racconto del manga ideato nel 1981 da Yoichi Takahashi che vede protagonisti i piccoli calciatori Holly e Benji. “Il cartone animato giapponese – riporta in un’agenzia di stampa l’adnkronos- , in cui i campi da calcio sembravano lunghi chilometri e le palle diventavano magicamente ovali, è stato trasmesso a partire dai primi anni ’80”. Una curiosità. Tra i protagonisti di uno degli episodi di questa nuova edizione di Holly e Benji, ci sarà, in versione fumetto, Yuto Nagamoto, popolare calciatore giapponese, ex calciatore dell’Inter e oggi in forza al Galatasaray.