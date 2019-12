Calciomercato Roma: Pinamonti e Mariano Diaz a gennaio

Tweet on Twitter

Calciomercato Roma: Pinamonti, Mariano Diaz o Petagna al posto di Kalinic

Ultime AS Roma: Andrea Pinamonti è il nome nuovo per i giallorossi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante italiano potrebbe finire nella capitale.

I giallorossi seguono con attenzione Andrea Petagna, che domenica contro la Roma ha impressionato per la capacità di fare reparto quasi da solo. Paulo Fonseca, perciò, ha potuto vedere con i propri occhi la bontà del centravanti 23enne della Spal. Il calciatore è la prima scelta di Petrachi in caso di partenza di Nikola Kalinic. Il problema, tuttavia, è rappresentato dalla SPAL che lasciando andare via il bomber (autore di 5 delle 10 reti stagionali dei ferraresi), rischierebbe seriamente di retrocedere a fine stagione.

Per convincere la formazione di Leonardo Semplici l’operazione potrebbe essere imbastita con una formula conveniente. Ovvero, un prestito oneroso da parte della Spal con un diritto di riscatto a circa 20 milioni per un centravanti che potrebbe fungere davvero da vice Dzeko. Ieri il presidente della SPAL ha però ribadito la sua incedibilità.

Calcio mercato AS Roma: Pinamonti o Diaz? I dettagli

Per questo motivo la Roma sta seguendo anche Pinamonti del Genoa. Ed occhio anche a soluzioni estere. A Trigoria, infatti, viene monitorato pure Mariano Diaz del Real Madrid, che ultimamente sta uscendo fuori dalle rotazioni di Zidane. Il prestito non sarebbe impossibile, anche se l’ingaggio annuale del “madridista” è assai più alto di quello di Petagna: 4,5 contro 1,5 milioni.