Calciomercato Roma, niente Petagna: “Resta con noi a gennaio”

Calciomercato Roma, niente Petagna: il presidente della Spal frena i giallorossi

Calciomercato Roma Petagna| Il presidente della Spal, Walter Mattioli, all’indomani della sfida con la Roma persa per 3-1, a margine della cerimonia dei Collari d’oro svoltosi alla sede del Coni, ha parlato di vari argomenti ai media presenti, tra cui anche il futuro di Petagna. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Le parole del presidente della Spal sul futuro di Petagna

“Petagna? Resta con noi fino a fine stagione, non c’è possibilità che vada via. Per noi è importantissimo e ci serve assolutamente un calciatore come lui per raggiungere il nostro obiettivo. Il gruppo è unito, ed è convinto come lo sono io. Ce la possiamo fare, magari non tranquillamente, ma penso che ce la possiamo fare. Bisogna lavorare sodo per cambiare le cose, non arriva tutto subito e senza sofferenza.

Serve una vittoria importante che ci dia una spinta a livello di entusiasmo e di voglia di fare la differenza. Parliamo della Serie A, tutte le sfide sono importanti e difficili, come raggiugnere la salvezza in generale. Servono mezzi importanti per restare qui, noi siamo determinati a farcela. Come detto però servono lavoro e dedizione, ma anche la voglia di farlo davvero, dobbiamo crederci”.