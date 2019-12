Calciomercato Roma: è Hysaj il sostituto di Florenzi

Calciomercato Roma: Hysaj torna nel mirino

Calciomercato AS Roma: Hysaj è ancora un obiettivo. Come riportato dal Corriere della Sera il terzino albanese potrebbe finire nella capitale.

Il capitano dei giallorossi, Alessandro Florenzi potrebbe lasciare la Roma nel mercato di gennaio e la Fiorentina, ad oggi, è in pole-position per accoglierlo. Un trasferimento in viola, rappresenterebbe per lui la soluzione ideale, visto che gli permetterebbe di approdare in una squadra dove sarebbe sicuro titolare in evista di Euro 2020 ed inoltre gli consentirebbe, vista la vicinanza tra le due città, di non dover spostare la sua famiglia dalla Capitale. Mancini infatti è stato molto chiaro con Florenzi: se non dovesse trovare spazio fino a giugno, potrebbe perdere il treno che porta agli Europei.

Ultime Roma: Hysaj non è solo un’idea

Intanto la Roma avrebbe anche già individuato il sostituto. Ai giallorossi piace Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli già da questa estate, ma poi rimasto in azzurro. Intanto ieri sera c’è stata la cena ‘aziendale’ della Roma, dove Florenzi ha preso parola davanti a tutti in qualità di Capitano. Nessun annuncio sull’addio a gennaio:

“E’ il mio primo discorso da capitano della Roma. Per me è un onore esserlo. Spero di essere all’altezza del compito finché mi sarà concesso, il più possibile”.