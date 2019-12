Calciomercato Roma, addio Florenzi: le ultime

Calciomercato Roma, addio Florenzi non ancora annunciato

Ultime AS Roma: Alessandro Florenzi potrebbe dire addio. Sul calciatore è forte l’interesse della Fiorentina.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi ha lasciato la Roma il 26 maggio, Francesco Totti ha lasciato la Roma il 17 giugno, Alessandro Florenzi potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia giallorossa all’Olimpico il 15 dicembre. Tre capitani evaporati in poco più di un semestre.

In realtà, l’addio di Florenzi è meno certo di quello che possa sembrare. La storia è nota. Tatticamente parlando, il feeling con Paulo Fonseca non è mai veramente sbocciato. L’allenatore, per il ruolo di terzino destro preferisce la maggior fisicità di Spinazzola e Santon, nonostante entrambi accusino spesso problemi fisici. Due giorni fa però, per quello che potrebbe essere la partita di addio, il capitano ha disputato una buona prestazione che sta aumentando i suoi dubbi: andare via in prestito oppure no?

Ieri, alla festa dei dipendenti del club, “marcato” da Fonseca, Fienga, Petrachi e Baldissoni, Florenzi ha dribblato il problema facendo un discorso abbastanza asettico: «Ho realizzato il mio sogno di essere il capitano della Roma. Spero di continuare a esserlo finché me ne sara data la possibilità».

Neanche il tempo di cominciare che interviene Paulo Fonseca, quasi a stemperare la tensione di un momento che appariva molto sentito. “Tutti stanno aspettando che tu parli del mister”, irrompe il tecnico portoghese. Una battuta che ha fatto sorridere l’intera sala.

Ultime Roma: corsa a tre per Florenzi

Intanto Roberto Mancini gli ha fatto capire che, se non giocasse con continuità, correrebbe il rischio di non essere convocato per l’Europeo, ed è per questo che nella sosta lui, il suo agente Lucci e i dirigenti faranno un punto della situazione. Per ora non è una questione economica, per lui si sono mosse la Fiorentina, il Cagliari e la Sampdoria. Se i viola hanno dei ripensamenti dovuti alla valorizzazione di Lirola, i rossoblù a caccia della Champions sarebbero un’ottima vetrina, forse più de blucerchiati, costretti alla lotta salvezza.

Una cosa comunque è certa: la franchigia dei capitani romani e romanisti è destinata a non tramontare così in fretta, perché Lorenzo Pellegrini sarebbe già pronto a ricevere l’eredità la fascia. «Alessandro si merita il meglio, qui o altrove», aveva detto domenica. Impressioni? Dopo settimane di tiepidezza, adesso il web giallorosso sembra accorgersi che un’altra pagina potrebbe essere voltata. Non ci saranno lacrime come per De Rossi e Totti, ma la sensazione di vivere in un calcio 2.0 sarà sempre più forte.