Calciomercato Parma, Kulusevski non si muove: parola di Faggiano

Calciomercato Parma Kulusevski| Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. In particolare una sorta di risposta alle dichiarazioni dell’agente dello svedese arrivate proprio in queste ore. Ecco le sue dichiarazioni riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Queste le parole di Faggiano sulla situazione di Kulusevski

“Kulusevski? È un mostro, c’è poco da dire. Il buon rapporto che abbiamo con l’Atalanta ci ha consentito di fare una grande operazione con lui e con Cornelius. Siamo contenti di averli presi entrambi, ci stanno dando una mano notevole per il nostro cammino. Dejan via a gennaio? Assolutamente no. Resterà con noi fino a fine stagione”.

Le parole di Faggiano su un suo futuro al Napoli

Dunque quasi categorico il direttore sportivo dei crociati, nonostante nei giorni scorsi aveva lasciato qualche spiraglio. Cosa accaduta invece per un suo futuro in una big come il Napoli. Ecco come ha risposto in particolare a questa domanda.

“Cosa farei in caso di chiamata del Napoli? Le chiamate fanno sempre piacere, specie se arrivano da grandi club come il Napoli. Io ho un contratto fino al 2022 con il Parma, quindi dovrebbero parlare con la società prima di parlare con me. Parliamo di una grande squadra che adesso si trova in difficoltà, ma è un momento sfortunato e sono certo che si rialzeranno”.