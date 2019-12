Calciomercato Milan: Ibrahimovic indeciso, le ultime

Notizie mercato Milan: Ibra pensa all’addio? Come riportato da La Gazzetta dello Sport Zlatan Ibrahimovic ancora deve decidere il suo futuro: un giorno pensa al Milan, un altro al Napoli, un altro ancora pensa di dover dire basta a una splendida carriera. Non è facile scegliere, Maldini e Boban lo sanno bene. A trentotto anni il calciatore potrebbe anche dire addio al calcio giocato e più passa il tempo e più Ibrahimovic si allontana da Milanello.

Con il Bologna tagliato fuori e il Napoli che sembra essersi defilato, resta al momento solo il Milan come unica soluzione italiana. Era stato lo stesso calciatore ad annunciare il suo ritorno in Serie A.

La voglia di iniziare a godersi finalmente la famiglia c’è, ma allo stesso tempo ritornare a giocare in club come quello rossonero sarebbe una realizzazione consapevole di un desiderio. Il Milan non ha intenzione di dare un ultimatum a Ibrahimovic, ma è chiaro che non potrà aspettare all’infinito.

Calcio mercato Milan: motivi familiari alla base della decisione

Nelle scelte di Ibrahimovic entrano in gioco ovviamente anche motivi familiari: i figli non si sposterebbero da Stoccolma per sei mesi, per un anno e mezzo sì. Questo sarebbe uno dei motivi che spinge Zlatan a chiedere un anno e mezzo di contratto mentre i rossoneri per ora sono pronti a garantirgliene solo sei per un motivo preciso.