Calciomercato Milan, il futuro di Calabria è in bilico: le ultime

Calciomercato Milan Calabria| Davide Calabria e il Milan, una storia che al momento potrebbe non avere un futuro. Sembra strano dirlo perchè entrambi si erano girati amore eterno in parecchie occasioni, qualcosa però è cambiato nelle ultime settimane.

Dalle prestazioni non proprio esaltanti del terzino all’exploit di Conti, che sembra esser tornato quello dell’Atalanta dopo infortuni che lo hanno tormentato all’infinito nelle ultime due stagioni. Per questo motivo Calabria sta giocando molto meno del previsto e non è da escludere un suo addio nei prossimi mesi.

Un contatto con il suo agente, Alessandro Lucci, c’è stato, ma non si è giunti ad una conclusione.Per la prima volta dopo tempo si è tornati a parlare di rinnovare il contratto, e questa è sicuramente una cosa positiva, anche perchè il legame del ragazzo con il Milan è in scadenza il 30 giugno 2022.

Calciomercato Milan, via uno solo tra Calabria e Rodriguez a gennaio

Un prolungamento che, in realtà, era cosa fatta da tempo, ma mai formalizzata e che anche ora potrebbe non diventarlo. Le parti avevano trovato un accordo per un nuovo contratto con scadenza 30 giugno 2024 e piccolo ritocco dell’ingaggio, ma l’affare è rimasto congelato fino ai contatti odierni. Addirittura adesso si potrebbe parlare di cessione, già a gennaio, ma molto dipende da Rodriguez: uno solo tra i due può partire, e lo svizzero sembra essere in pole per andare via. A testimoniarlo è la probabile presenza di Calabria a sinistra nella prossima partita a sostituire lo squalificato Hernandez.