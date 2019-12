Calciomercato, la rabbia di Klopp: “No a tornei nello stesso periodo”

Calciomercato, rabbia Klopp per l’ingorgo nei calendari

Calciomercato Klopp | Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ribadisce che i Reds sono completamente concentrati sulla conquista della Coppa del Mondo per club di questa settimana a partire dalla semifinale contro i messicani del Monterrey, ma si è scagliato contro i tempi della competizione e ha messo in dubbio i piani della Fifa per una futura espansione del torneo. “Siamo ora completamente concentrati sulla competizione ma se mi avessero chiesto in anticipo se penso che ci dovesse essere una Coppa del Mondo per club nel mezzo della nostra stagione, direi di no”, ha dichiarato Klopp al Khalifa International Stadium di Doha, dove il Liverpool affronterà il Monterrey.

Notizie Liverpool, la stizza del tecnico dei Reds

Il club inglese ha dovuto prendersi una sosta nella sua inarrestabile marcia verso il titolo di Premier League per raggiungere il Qatar e prendere parte al torneo. Se il Liverpool dovesse vincere contro i messicani, sabato affronterà in finale la vincente tra i brasiliani del Flamengo e la squadra saudita Al Hilal. In caso di sconfitta rimarranno in Qatar per il terzo posto. La sfida in Premier League contro il West Ham, previsto per questo fine settimana è stato di conseguenza posticipata mentre la squadra oggi è costretta a giocare i quarti di finale di Coppa di Lega contro l’Aston Villa con giocatori delle giovanili a causa della mancanza di alternative. Dopo la conclusione della competizione, i Reds torneranno di corsa a casa per prepararsi alla sfida contro il Leicester, durante le vacanze di Santo Stefano nel Regno Unito. La Fifa ha recentemente confermato i piani di espansione dell’attuale Coppa del Mondo per club a sette squadre disputata a dicembre in una competizione a 24 squadre che inizierà in Cina nel 2021 e si giocherà a giugno e luglio, il che significa uno scontro con la prossima Coppa d’Africa di Nazioni, che si terranno allo stesso tempo. Il formato esistente non è particolarmente amato in Europa nonostante i club europei si siano aggiudicate le ultime sei edizioni. Klopp ha aggiunto: “Potrebbe essere un torneo ancora più grande in futuro? Non lo so. Dobbiamo assicurarci di avere grandi competizioni ma non nello stesso periodo. Tutto qui”.