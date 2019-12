Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Mandzukic pronto a salutare

Calciomercato Juventus: Mandzukic verso una nuova avventura. Come riportato dagli inglesi del Daily Express, l’attaccante croato è pronto a salutare non solo la Juventus ma anche la Serie A.

Niente Milan a gennaio. La Juve durante la prossima sessione di mercato farà di tutto per liberarsi di Mario Mandzukic, un peso da 3 milioni e mezzo netti a bilancio. L’avventura del centravanti in bianconero è finita già ad agosto quando il tecnico Maurizio Sarri ha deciso di non utilizzarlo ed escluderlo, praticamente, dalle sue rotazione.

Tuttavia i continui tentennamenti hanno portato il calciatore alla permanenza forzata a Torino dopo aver rifiutato il Manchester United.

Il vice-campione del mondo, al momento è fuori rosa, in attesa di trovare una squadra. Le proposte per il calciatore non mancano.

In attesa della risposta definitiva di Zlatan Ibrahimovic, il Milan continua a pensare seriamente al calciatore ma il prezzo del cartellino e lo stipendio dell’attaccante non più giovanissimo scoraggiano Boban e Maldini.

Ultime mercato Juve: Mandzukic può finire in Cina

Per questo la Juventus ed il suo ds Fabio Paratici sperano nel rilancio del Dortmund. Nel frattempo, in Inghilterra hanno annunciato l’inserimento anche del Dalian Yifang, squadra militante nel campionato cinese.