Calciomercato Juventus, Higuain nel mirino del PSG: i dettagli

Calciomercato Juventus, Higuain nel mirino del PSG

Calciomercato Juventus Higuain | Gonzalo Higuain, scadenza di contratto al 30 giugno 2021, dopo l’esperienza alla Juventus potrebbe scegliere la Ligue 1. Lo rivela il flusso serale delle news del portale sportivo di casa Mediaset, sportmediaset.it che a sua volta riferisce una indiscrezione della versione online del quotidiano El Intransigente. Vediamo insieme i dettagli.

Mercato Juventus, il futuro del Pipita

Come detto Higuain il 30 giugno 2021 andrà in scadenza di contratto. Nonostante le discussione in corso al momento non si riesce a chiudere l’accordo. Da un lato i dirigenti della Vecchia Signora sono orientati ad un prolungamento fino al 2022 con spalmatura dell’ingaggio, il Pipita di contro, ovviamente chiede un prolungamento biennale alle stesse cifre dell’attuale. L’accordo non è semplice e sarà oggetto di trattativa nelle prossime settimane. E in questa zona di incertezza si stanno inserendo due big del calcio francese. Il Psg e il Marsiglia. In particolare il club di Al-Khelaifi sogna la costruzione di una esplosiva coppia gol Higuain e Icardi. Sempre stando a quanto riferisce il portale argentino l’idea di Leonardo è quella appunto di mettere insieme i due attaccanti maggiormente stimati da Allegri. Il tecnico toscano ex Juventus è infatti il nome più caldo in predicato di sedersi la prossima stagione sulla panchina dei parigini. L’affare può decollare.