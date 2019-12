Calciomercato Inter-Icardi, parla Wanda Nara: queste le sue parole

Calciomercato Inter Icardi Wanda Nara| Wanda Nara, intervistata da Piero Chiambretti a ‘#CR4 – La repubblica delle donne“, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul presente e sul futuro di Icardi, lasciandosi andare anche a delle battute sul sesso prima delle partite.

Queste le dichiarazioni di Wanda Nara

“Non so chi l’abbia cacciato dall’Inter, ma è stata una scelta che ha fatto del bene a tutti. Lui è andato in una squadra più forte e più importante dove sta facendo molto bene. Il Psg è uno dei club più importanti al mondo, lo sanno tutti. Dell’Inter ho dei grandi ricordi, così come dei tifosi e dello stadio. La scelta di venire a Parigi è stata fatta per non tradire i nerazzurri, volevamo lasciare senza alcun tipo di tradimento.

L’anno prossimo in bianconero? No, no. Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto, sta decidendo come al solito le partite e dunque lasciamolo in pace. L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice, dunque bene così.

Consigli di Conte sul sesso? Non saprei cosa dire, dovrei provarlo a farlo prima della partita ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo il match se è andato bene, perché se la gara va male non mi vuole neanche vedere”.