Calciomercato Inter: Matic, svolta inattesa

Calciomercato Inter: Matic può arrivare

Calcio Mercato Inter Matic | Tempo di acquisti per l’Inter, che vuole assolutamente rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Tantissimi i nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta, che vorrebbero a tutti i costi accontentare le richieste di Conte. A centrocampo potrebbe arrivare qualcuno, e nelle ultime ore si sta riparlando di un vecchio pallino: Nemanja Matic, centrocampista serbo in uscita dal Manchester United.

L’ex Chelsea è uno de pupilli del tecnico nerazzurro, e a gennaio potrebbe partire un assalto concreto. Stando al portale inglese Telegraph, pare che la pista si sia riaccesa, e pare inoltre che lo stesso giocatore abbia dato dei segnali positivi per quanto riguarda un possibile trasferimento in Serie A. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori novità.

Matic: tra voglia di cambiare aria al muro United

Il minutaggio di Matic in questa stagione è stato fin qui piuttosto basso, e il serbo vorrebbe senza dubbio giocare di più. Caccia ad un nuovo progetto, magari intrigante e vincente, come quello dell’Inter. I nerazzurri dovranno vedersela con il muro United, intenzionato a a non regalare il proprio giocatore, nonostante la rottura quasi totale. La sensazione è che i Red Devils cercheranno in tutti i modi di monetizzare sulla cessione del giocatore.