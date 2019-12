Calciomercato Inter: sia De Paul che Vidal possono arrivare a gennaio

Calciomercato Inter: De Paul e Vidal a gennaio, Conte non sceglie e li vuole entrambi. Come riportato da Tuttosport, l’allenatore – nella convinzione di potersela giocare fino all’ultimo con la Juve per lo scudetto – punta a fare all-in.

Difficile ma non impossibile, l’Inter può anche provare a fare un pensierino al doppio colpo.

La politica del FPF imporrebbe un solo colpo ma l’Inter spera di poter chiudere entrambi i colpi. L’Europa League è un impegno in più da onorare, per giunta di giovedì, e solo una rosa più strutturata potrebbe permettere all’Inter di provare ad arrivare in fondo dappertutto.

Ieri ci sono stati passi avanti tanto per Vidal, quanto per De Paul, il quale considera chiusa la sua esperienza a Udine (alquanto sospetta, in tal senso, la presenza di Agustin Jimenez, suo procuratore, a Milano: c’è chi sostiene sia per cercargli casa…). L’argentino probabilmente sarà nerazzurro in estate (piace molto a Conte l’idea di poterlo piazzare in più ruoli) ma l’allenatore vuole anticipare il matrimonio.

Ultime Inter: Vidal vuole andar via

Intanto in Spagna Arturo Vidal, che contro la Real Sociedad ha dovuto digerire la quinta panchina consecutiva in Liga, spinge per andar via. Dopo il Clasico di domani, Fernando Felicevich, suo procuratore (che prima farà il punto con l’Inter), è atteso a Barcellona per provare ad avviare le pratiche di divorzio.