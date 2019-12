Calciomercato Inter, agente Kulusevski: “Può partire a gennaio”

Dejan Kulusevski è il sogno di mercato di Inter e Juventus ma anche di altre big in Europa: oggi l’agente ha aperto ad un addio a gennaio.

Calcio mercato Inter, parla l’agente di Kulusevski

Il centrocampista attualmente è in prestito al Parma, ma di proprietà dell’Atalanta: Percassi già si sfrega le mani, per lui sarà un affare in ogni caso. Ma andiamo con ordine. Con la maglia dei ducali fino a questo momento ha raggiunto quota 4 gol e 6 assist in 18 partite: niente male per un esordiente, abbastanza da metterlo al centro dei rumour per la prossima sessione di mercato. Oggi il suo agente, Stefano Sem, ha fatto il punto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Se interromperemo il rapporto con il Parma sarà soltanto per l’occasione della vita. Per ora non abbiamo scelto di sbilanciarci per rispetto ai tifosi, c’è ancora una gara da giocare“. Segnali di apertura quindi, anche se minimi in controtendenze rispetto alle parole del ds gialloblu, Daniele Faggiano.

I dettagli dell’affare

Servirà accontentare il Parma per terminare anzitempo l’avventura del centrocampista in Emilia, ma la partitavera tra Juventus e Inter per aggiudicarselo sarà con l’Atalanta. Al momento la strategia elaborata da Marotta per acquietare Faggiano consiste nel trovare anche contropartite tecniche per i ducali: soltanto dopo aver trovato il modo per terminare anzitempo il suo periodo in Emilia, allora sarà possibile cominciare l’asta con Percassi. Il prezzo del suo cartellino parte da una base di 30 milioni.