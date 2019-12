Calciomercato, Cassano si diploma come Direttore Sportivo

Calciomercato, Cassano diventa Direttore Sportivo

Calciomercato Cassano Direttore Sportivo | Con gli ultimi esami orali completati ieri a Coverciano, è giunto a conclusione il corso per Direttore Sportivo. Un percorso iniziato lo scorso 16 settembre e che si è sviluppato nelle aule del Centro Tecnico Federale tra 144 ore di lezione e relatori illustri provenienti da molte realtà del calcio italiano, che hanno portato all’attenzione degli allievi le loro esperienze. L’ultimo ostacolo superato dagli allievi per ottenere il diploma di Ds, che rappresenta la base necessaria per l’iscrizione nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi, sono stati gli esami finali, divisi in due parti: dopo i primi test scritti, i corsisti hanno dovuto superare anche l’esame orale, che comprendeva la discussione della tesi.

Mercato, la lista dei diplomati in FIGC

Matteo Tognozzi (capo scout della Juventus) e Irene Cravero (Area Finance della società bianconera), si sono diplomati ottenendo la lode. Tra i neodiplomati, la commissione d’esame ha segnalato inoltre la prova finale fatta registrare dall’ex portiere di Benevento e Sampdoria, e attualmente nell’organigramma della Vis Pesaro, Christian Puggioni, che si è diplomato ottenendo il punteggio massimo, 110 su 110. Questo l’elenco completo di tutti i diplomati, tra cui figurano anche volti noti del calcio italiano, come il vicecampione europeo nel 2012 con la maglia azzurra, Antonio Cassano, l’ex difensore del Parma, Alessandro Lucarelli, e l’ex attaccante del Chievo, Sergio Pellissier. Proprio in queste ore per Cassano ricorre un importante anniversario. Vent’anni fa, il 18 dicembre 1999, grazie a uno straordinario gol contro l’Inter siglato allo stadio San Nicola di Bari nasceva la stella di Antonio Cassano, uno dei più talentuosi interpreti del calcio degli ultimi decenni.