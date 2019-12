Calciomercato Atalanta, Igor piace tanto: le ultime sul suo futuro

Calciomercato Atalanta Igor| “Igor è un calciatore importante per noi, che ha dato fin qui solo il 30% di quello che poteva dare secondo me. Interesse dell’Atalanta? Fa piacere sapere che una grande squadra come l’Atalanta lo segue. E’ chiaro che qualora arrivasse un’offerta importante noi cercheremo di capire cosa si può fare. Valuteremo l’offerta, ne parleremo col tecnico, la presidenza e con il giocatore stesso. E’ ovvio che vogliamo migliorare questa squadra e non indebolirla, vediamo cosa dirà il mercato”.

Calciomercato Atalanta, Igor a gennaio è possibile: i dettagli

Abbiamo aperto direttamente con le parole di Vagnati, direttore sportivo della Spal, che parla del futuro di Igor, centrale brasiliano degli estensi entrato nel mirino dell’Atalanta.

Gli orobici infatti stanno seguendo il suo profilo, e non solo quello, per quanta riguarda il reparto difensivo. Kjaer purtroppo non ha dato grandi garanzie ed un altro centrale sembra essere indispensabile per l’economia della squadra, che dovrà affrontare un ottavo di finale con il Valencia e chissà, magari anche qualche altra partita europea.

Dunque la voglia di intervenire sulla rosa c’è e Percassi non vuole assolutamente tirarsi indietro. Staremo a vedere se la pista Igor a questo punto diventerà quella scelta principalmente dagli orobici.

Fonte Sky Sport.