Brescia-Sassuolo, De Zerbi: “Tifo Leonessa ma avrò il fuoco dentro”

Brescia-Sassuolo, De Zerbi in conferenza stampa

Brescia-Sassuolo De Zerbi | “Stiamo collezionando prestazioni buone. Sono contento del momento mentale, fisico, tecnico e tattico che sta attraversando la squadra. Nulla da dire sulle ultime nostre tre partite. Domani sarà difficile, incontriamo una formazione organizzata con buoni giocatori in un ambiente che ha ritrovato entusiasmo. Andiamo lì per fare risultato. Il Brescia ha diverse individualità, anche se non hanno giocato tanti anni in serie A molti hanno una grande rendimento. E’ una squadra da rispettare perché hanno sempre fatto la partita con Inter, Juve e Milan”. Queste le parole di Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, alla vigilia della sfida di campionato contro il Brescia, match di recupero della settima giornata di serie A.

Ultime Sassuolo, il tecnico tifoso del Brescia

Giovane tifoso “Sono nato in quella curva, resto sempre tifoso del Brescia, orgogliosamente. Nella mia carriera non l’ho mai rinnegato. Quando si mette la passione nessuno ti può obiettare niente ma domani avrò il fuoco dentro per vincere con il Sassuolo, la squadra che alleno”.

Automatismi “Non ho intenzione di cambiare tanto perché stiamo giocando con meccanismi abbastanza buoni, con conoscenza dei reparti. Stanno migliorando alcuni automatisti e non intendo cambiare molto. Lo spirito non ci deve mai mancare. Giocare a Milano contro 70mila persone con qel coraggio e personalità è sintomo che siamo sulla strada giusta”,