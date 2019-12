Tare prima di Cagliari-Lazio ai microfoni di Sky Sport

“E’ una partita naturalmente difficile, vogliamo fare bene e metterci a 3 punti dalla vetta. Questa partita ci deve dare risposte di grande umiltà, le aspettative devono cambiare, ci sono discorsi fatti in questi giorni fuori luogo. Noi siamo forti, un gruppo compatto e di grande talento, andiamo passo per passo e teniamo i piedi per terra. Scudetto? Non ci fa paura, noi raggiungiamo prima i nostri obiettivi, poi se ci troviamo a 3/4 giornate dalla fine per la lotta scudetto non ci nascondiamo e faremo di tutto per vincerlo, ma dobbiamo essere cauti”.