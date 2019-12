Notizie Milan, parla Bonaventura: queste le sue dichiarazioni

Notizie Milan Bonaventura| Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Queste le parole di Bonaventura

“Quando le cose non vanno bene è difficile, ho provato a vivere la situazione in modo non pensate anche se è difficile passare mesi come quelli che ho passato io. Ho giocato spesso con il dolore, ho preso antinfiammatori ma giocavo con il pensiero che potesse succedere di nuovo Ho pensato più volte di non poter tornare a giocare per colpa di questi problemi fisici. Un pensiero fisso in testa che mi ha accompagnato per mesi. Ho lavorato tanto per tornare ai livelli sui quali mi sto esprimendo adesso. Restare a casa è stata dura, fortunatamente c’è stata la mia famiglia, l’ho vissuta in maniera positiva e ora sono qui.

Io Leader? Penso che un leader venga eletto dal gruppo, non è uno a proclamarsi leader. Io cerco di fare il meglio e dare il massimo.

Atalanta? Bergamo è una città che mi fa emozionare, ci ho giocato per tanti anni e chiaramente tornarci sarà una bella sensazione per me. Sono felice che l’Atalanta sia cresciuta così tanto e che sia rimasta in Champions, gli auguro di continuare a fare la storia.

Europeo? A giugno sono libero, non ho preso impegni e cercherò di fare il mio meglio con il Milan. La nazionale è un sogno, spero faccia un grande europeo. Vorrei partecipare, ma prima penso a lavorare per la squadra”.