Juventus, parla Marchisio: “Occhio al Lione, col tridente è uno spettacolo. Rabiot? Dategli tempo”

Notizie Juventus Marchisio| Claudio Marchisio ha parlato a margine dell'evento Golden Globe, organizzato da TuttoSport.

“Premio Sicrea? E’ una cosa che per me vale tantissimo, sia per l’uomo che per il calciatore del quale stiamo parlando. Sono cresciuto con valori simili a quelli che aveva Gaetano e ringrazio la mia famiglia per questo. Durante il settore giovanile poi tutti gli allenatori e i dirigenti che ho avuto mi hanno insegnato che cos’è lo sport e la vita e lo dedico soprattutto a loro questo premio, li ringrazio davvero tanto. Futuro? E’ un anno particolare, pieno di curiosità, non voglio aver fretta nella scelta. Quest’anno voglio capire vari settori e capire quale potrebbe essere la mia strada, è un anno particolare, sia dentro il calcio che fuori.

Lione per la Juventus? È vero che sono cambiati i giocatori negli anni. Il Lione non sta attraversando un buon periodo in classifica, ha anche degli infortuni importanti e poi hanno dei problemi con i tifosi, insomma non è una situazione sicuramente fantastica. Allo stesso tempo però è arrivato a giocare gli ottavi, quindi è una squadra da rispettare e da temere il giusto, la Juventus chiaramente però parte favorita. Garcia? E’ un allenatore che conosce bene il calcio italiano e conosce bene la Juventus. Ma sa anche che sarà dura perché quest’anno è una grande Juve.

Tridente pesante? Da fuori vedere tre giocatori, completamente diversi l’uno dall’altro, con una grandissima qualità, è spettacolare chiaramente, ma poi bisogna badare anche a determinati equilibri. Il mister sa bene: è naturale che contro l’Udinese lo spettacolo visto è stato fantastico.

Rabiot? E’ un grande giocatore, è giovane, e ha grandi margini di miglioramento. Secondo me non bisogna giungere subito alle conclusioni. La stagione è ancora lunga, ha tutto il tempo per dimostrare il suo valore. Non deve assolutamente abbattersi”.