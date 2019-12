Italia, parla Mancini: queste le sue dichiarazioni

Ultime Italia Mancini| Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento Golden Globe organizzato da TuttoSport. Ecco quanto evidenziato direttamente da Sky Sport, che ha ripreso l’intervista del tecnico azzurro che parlato naturalmente di Nazionale e di Euro 2020, ormai sempre più vicina. Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Queste le parole di Mancini, ct della Nazionale italiana

“E’ stato un bel percorso quello nelle qualificazioni. Allenare la Nazionale è un grande orgoglio, non capita a molti per vari motivi. Non era un momento semplice, il merito va dato a quei ragazzi giovani che in poco tempo sono diventati bravi, c’è bisogno di dare tanta fiducia ai ragazzi per fargli capire il loro vero valore. L’obiettivo della nostra Nazionale è vincere, non partiamo mai per perdere.

Ci sono Nazionali migliori di noi, che hanno iniziato prima di noi e che chiaramente sono strutturate meglio, ma da qui a 6 mesi molto può cambiare. Nell’Europeo poi, dove ci sono partite secche, può succedere davvero di tutto. Noi chiaramente dobbiamo andare concentrati, senza avere paura di nessuno, sapendo di potercela realmente giocare con chiunque. Abbiamo il privilegio di giocare tutte e tre le partite del nostro girone in casa, questo può darci la carica necessaria ad andare avanti. Non sono avversari semplici ma ci poteva andare peggio, come detto non sottovalutiamo nessuno, diamoci da fare”.