Mendes su Cristiano Ronaldo: queste le sue dichiarazioni

Mendes su Ronaldo| Jorge Mendes, procuratore diFelix, altro suo assistito. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla redazione di Calciomercato24.com. Jorgeprocuratore di Cristiano Ronaldo fra i vari, ha parlato a margine dell’evento Golden Globe, premio di miglior giovane organizzato da TuttoSport, assegnato a Joaoaltro suo assistito. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

“Il mio successo arriva dal lavoro, non è mai un caso se si arriva a questi livelli. Bisogna lavorare 24 ore al giorno per fare queste cose, bisogna dormire con un solo occhio chiuso. Ronaldo? Parliamo del miglior giocatore del mondo, prima di lui il Portogallo non aveva vinto niente, con lui ha vinto Europeo e Nations League. Cristiano ha cambiato la satira del calcio. Al Real Madrid ha messo fine al dominio del Barcellona, cambiando la storia dei campionati in Spagna.

Joao Felix? È un giovane, con talento, che deve lavorare.

Ronaldo non ha vinto il Pallone d’Oro? Meritava di vincerlo almeno una volta negli ultimi due anni. Se avesse giocato ancora nel Real Madrid avrebbe vinto ancora il Pallone d’Oro, di questo ne sono certo, è sicuro. Può vincerlo l’anno prossimo facendo bene con la Juve come sta facendo, sono molto fiducioso. Come ha preso Ronaldo la notizia di Messi Pallone d’Oro? Posso dire quello che penso io, per me è un’ingiustizia, Cristiano pensa solo a lavorare e a vincerlo il prossimo anno, lui è una macchina, non si ferma mai”.