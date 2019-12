Inzaghi dopo Cagliari-Lazio: queste le sue dichiarazioni

Inzaghi dopo Cagliari Lazio| Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Cagliari. Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Le parole di Inzaghi dopo Cagliari-Lazio

“Abbiamo fatto una partita importante, non era semplice rimontare dopo loro che hanno segnato, un gran gol tra l’altro. I subentrati hanno fatto la differenza, vittoria importante e meritata, per il recupero c’è un regolamento, 4 cambi, 5 volte i sanitari e poi Nainggolan nel recupero, il regolamento è stato applicato. Onore al Cagliari che ha fatto una grande partita che si è messa subito bene per loro. E’ difficile vincere qua, in un ambiente caldo, non era semplice.

Scudetto? Io non ho paura, ma al di là di questo, 8 partite in questo campionato sono tante, bisogna avere organizzazione e ragazzi che danno l’anima, stiamo avendo tanta lucidità. Il nostro scudetto sarebbe arrivare nelle prime 4. Guardiamo verso l’alto sicuramente. La crescita passa anche attraverso le sconfitte, come quella ad esempio in Europa League. C’è un bel rapporto con i ragazzi e anche da questo passano vittorie del genere. Abbiamo avuto un bel confronto a fine primo tempo, siamo stati bravi a rientrare come volevo”.