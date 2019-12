Giulini dopo Cagliari-Lazio ai microfoni di Sky Sport

“Stiamo facendo qualcosa di straordinario, anche stasera abbiamo fatto bene contro una grandissima squadra, i ragazzi stanno facendo qualcosa di stupendo, dobbiamo pensare alla prossima partita, a quella contro l’Udinese. Recupero? A quanto pare i sanitari sono entrati 5 volte e questo significa 1 minuto a testa più 4 sostituzioni, il loro gol è arrivato dopo il 97esimo, ma la sostituzione di Nainggolan a quanto pare ha fatto scattare questi 30 secondi in piu.

Mercato? Noi pensiamo allenamento dopo allenamento, non sarò soddisfatto se non faremo una buona partita a Udine. Il collettivo anche stasera è stato meraviglioso, abbiamo affrontato la partita senza Olsen, Castro, Rog, Birsa, Cragno, Ceppitelli, Pavoletti, insomma giocatori fondamentali per noi, anche Birsa ad esempio. Potevamo avere altre scelte, questo ha pesato. Interruzioni? Io mi auguro che il regolamento sia attuato spesso, a me sembra un’assurdità dare 7 minuti senza Var. Tutte interruzioni senza perdere tanto tempo”.