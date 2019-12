Cagliari Lazio formazioni ufficiali| Tutto pronto per la chiusura di questa 16a giornata di Serie A. In campo una grande sfida come quella tra Cagliari e Lazio, dal sapore europeo. Prevediamo tanto divertimento e tanti gol in questo splendido match che inizierà fra qualche ora.

Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali del match

Una partita che può valere lo Scudetto per la Lazio, che si metterebbe a -3 dalla vetta in caso di vittoria, e la Champions per il Cagliari che agguanterebbe la Roma a 32 punti. Senza troppo indugio andiamo subito a spulciare quelle che sono le scelte ufficiali di Rolando Maran e Simone Inzaghi.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio

Cagliari: Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Lazio: Strakosha, Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correia