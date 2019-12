Calciomercato Napoli, il Psg fa sul serio per Allan: le ultime

Calcopmercato Napoli, Allan piace al Psg: la situazione

Calciomercato Napoli Allan Psg| Il Napoli si prepara ad una possibile mini rivoluzione a gennaio, andando a cedere soprattutto quei calciatori che in questi mesi si sono resi protagonisti di episodi spiacevoli. Dall’ammutinamento alle prestazioni in campo che non sono proprio eccezionali.

Il Paris Saint Germain è pronto a sfruttare questa situazione provando a strappare a cifre di sconto calciatori importanti agli azzurri, in particolare uno, sempre il solito: Marques Allan. Il centrocampista brasiliano era stato già molto vicino ai francesi proprio un anno fa, di questi tempi. Un’offerta di circa 80 milioni di euro non fece tentennare neanche per un attimo il presidente Aurelio De Laurentiis che in un attimo ha snobbato l’offerta rilanciando di almeno 40 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, il Psg punta Allan: l’alternativa è Eriksen

Chiaramente non se ne fece nulla e l’ex Udinese è così rimasto al Napoli. Forse non una grande idea visto che adesso il presso si è praticamente dimezzato. Un anno in più sulla carta d’identità e soprattutto un anno di prestazioni forse non all’altezza di quel prezzo fatto da De Laurentiis.

Il Paris Saint Germain per questo motivo è tornato alla carica ed è pronto a fare sul serio per portare il brasiliano all’ombra della Torre Eiffel, magari anche a gennaio. Da non sottovalutare però anche l’alternativa, molto diversa per caratteristiche, che si configura nel nome di Eriksen del Tottenham, anche lui in uscita dagli Spurs.

Fonte fichajes.com